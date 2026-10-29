La FSP completó la distribución de equipos con software para planillas y administración. La iniciativa se hizo con apoyo del Gobierno provincial y la Secretaría de Deporte.

La Federación Sanjuanina de Patín completó en el Club Amancay la entrega de computadoras con software específico para la confección de planillas de partidos y tareas administrativas de los clubes de hockey sobre patines de la provincia. La distribución apunta a unificar herramientas de gestión en las instituciones afiliadas y a ordenar procesos que hasta ahora se venían incorporando de manera gradual.

La actividad reunió a dirigentes de los distintos clubes y se realizó con la presencia de las máximas autoridades de la entidad. El presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán, y el vicepresidente, Daniel Kenan, encabezaron la ceremonia, en la que se informó que los equipos serían retirados directamente por los representantes de cada institución para ser llevados a sus sedes.

Apoyo institucional La iniciativa fue posible a partir de un convenio de cooperación con la Secretaría de Deporte y el Gobierno de San Juan, según se indicó durante el acto. Ese respaldo permitió la adquisición de los equipos tecnológicos entregados a los clubes. En términos de gestión deportiva, la incorporación de computadoras con programas específicos busca facilitar la elaboración de documentación de competencia y otras tareas internas de administración.

Del acto participaron el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el subsecretario de Deportes Federados, Martín Riveros; y el vicepresidente de la Agencia, Sebastián Barroso. La jornada fue recibida por el presidente del Club Amancay, Patricio Gutiérrez, en una instancia institucional que reunió a referentes del sistema deportivo local.

Con la entrega concluida, los clubes cuentan desde ahora con equipos destinados a la gestión administrativa y a la operatoria de los partidos. El siguiente paso quedará en manos de cada institución, que deberá incorporar estas herramientas a su funcionamiento cotidiano y a la organización de la actividad competitiva en la provincia.