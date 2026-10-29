El inicio de la actividad oficial del Gran Premio de México 2026 tuvo como protagonista a Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine, al llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez con una camiseta mitad Selección Argentina y mitad Selección de México. La escena se produjo en el arranque del fin de semana de competencia y concentró la atención en los accesos al paddock. El gesto fue interpretado como un guiño al público local en la previa de las sesiones oficiales.

El piloto oriundo de Pilar llegó al circuito tomando mate y con un diseño que combinó los colores de la Albiceleste y de la Tri. Según el texto original, la prenda utilizó las versiones oficiales de ambas selecciones que disputaron la reciente Copa del Mundo 2026, en la que México fue coanfitrión y el seleccionado argentino terminó como subcampeón. Ese dato contextualiza el vínculo simbólico del atuendo con el torneo más reciente.

Recepción en el circuito

Durante el tradicional desfile de figuras, la organización local recibió a Colapinto con una flor de cempasúchil, planta asociada a las festividades mexicanas. El piloto observó el obsequio entre sonrisas mientras firmaba autógrafos a los fanáticos que se concentraron en los accesos del paddock. La escena reforzó la buena recepción del público mexicano en la apertura del evento.

Impacto en la previa

El texto original señala que el gesto del argentino tuvo impacto inmediato en las redes sociales y en las tribunas del Hermanos Rodríguez. En paralelo, Alpine buscará capitalizar el fin de semana para sumar puntos en el campeonato de constructores, una variable relevante para la tabla general de la categoría. La actividad en pista servirá para medir el rendimiento del equipo en un trazado de alta exigencia técnica.

Cronograma y transmisión

La agenda oficial del GP de México 2026 se desarrollará en horario argentino y podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium. El viernes 30 de octubre habrá práctica libre 1 de 15.30 a 16.30 y práctica libre 2 de 19 a 20; el sábado 31 de octubre, práctica libre 3 de 14.30 a 15.30 y clasificación de 18 a 19; y el domingo 1 de noviembre, la carrera comenzará a las 17. Ese cronograma marca los próximos pasos de la actividad oficial en México.