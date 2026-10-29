La delegación local parte este domingo rumbo a Mar del Plata. Desde la Dirección de Deporte en la Comunidad confirmaron que ya se ultiman los detalles del viaje y se realizaron reuniones informativas con las familias.

San Juan se prepara para una nueva participación en los Juegos Nacionales Evita. Este domingo viajará una delegación de más de 400 chicos sanjuaninos que representarán a la provincia en distintas disciplinas deportivas, con el operativo a cargo de la Dirección de Deporte en la Comunidad.

Marcelo González, director de Deporte de la Comunidad, contó que se realizó una reunión informativa con los padres para explicarles cómo será la estadía de los chicos durante la semana en Mar del Plata. El encuentro buscó darles tranquilidad a las familias y detallar la organización del viaje.

Desde la organización remarcaron que el operativo está pensado en cada detalle, tanto para los chicos que ya participaron en otras ediciones como para quienes vivirán esta experiencia por primera vez. También destacaron el acompañamiento de las familias durante todos los preparativos.

La delegación representará a San Juan en una nueva edición de los Juegos Evita, una experiencia que combina competencia deportiva y convivencia con jóvenes de todo el país. El viaje a Mar del Plata está previsto para este domingo.