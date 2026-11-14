El equipo sanjuanino ganó 3-0 en Morón, sumó su quinto triunfo consecutivo y sigue sin ceder sets. Este domingo cerrará el Tour 2 ante Monteros.

UPCN San Juan Vóley derrotó 3-0 a Boca Juniors este sábado en el Polideportivo Gorki Grana de Morón y sostuvo su arranque perfecto en la Superliga Argentina de Vóleibol. El equipo sanjuanino acumula cinco partidos ganados en cinco presentaciones y todavía no cedió sets en el torneo.

Los parciales fueron 25-9, 25-19 y 25-20, con un primer set que marcó la diferencia más amplia registrada hasta ahora en la temporada. El inicio del encuentro mostró un dominio sostenido de los sanjuaninos, que cerraron ese tramo con una ventaja de 16 puntos. En los dos sets siguientes, Boca ajustó su juego, pero UPCN mantuvo el control del desarrollo.

Rendimiento y cifras El servicio fue una de las principales herramientas del conjunto dirigido por Fabián Armoa, que sumó 13 puntos directos por esa vía. De ese total, cinco fueron obra de Alejandro Toro. En ataque, el máximo anotador fue el opuesto serbio Petar Premovic, con 17 puntos.

Con esta victoria, UPCN conserva el liderazgo del certamen con puntaje ideal y llega al cierre del Tour 2 con la posibilidad de completar otra etapa sin derrotas. La campaña adquiere relevancia por la continuidad de resultados y por la diferencia de sets, un indicador que también incide en la tabla de posiciones.

Próximo partido Este domingo, desde las 18, UPCN enfrentará a Monteros en el último compromiso de la etapa en Morón. El encuentro será televisado por Fox Sports y definirá si el equipo sanjuanino cierra el tramo con puntaje perfecto.