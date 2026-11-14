Se enfrentan este miércoles a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas. El ganador jugará la definición con Platense, ya clasificado.

La Copa Argentina sumará este miércoles a su segundo finalista en el cruce entre Boca y Banfield, que se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El partido comenzará a las 19 y definirá quién accederá a la instancia decisiva del certamen. En la final ya espera Platense, que eliminó a Atlético Tucumán.

El conjunto de la Ribera llega al compromiso después de haber terminado primero en la Tabla Anual, un dato que refleja su campaña en la temporada. Ese antecedente le permite presentarse con una base competitiva consolidada, aunque en esta instancia el rendimiento inmediato será determinante para sostener sus aspiraciones en el torneo federal. La semifinal, por su formato, no admite margen de error.

Del otro lado estará Banfield, que atraviesa una racha de cuatro partidos sin victorias y no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura. El equipo del sur bonaerense buscará revertir ese presente en una competencia distinta, donde una sola actuación puede modificar el recorrido de la temporada. Para el club, el cruce representa la posibilidad de acceder a una final nacional pese a su actualidad irregular en el campeonato local.

Arbitraje y TV El encuentro será dirigido por Nazareno Arasa, con Lucas Novelli a cargo del VAR, sigla de video assistant referee, el sistema de asistencia arbitral por video. La transmisión estará a cargo de TyC Sports. Esos datos completan el esquema organizativo de una semifinal que concentra la atención en Mendoza y ordena el camino hacia la definición del título.

El ganador enfrentará a Platense en la final, luego de que el equipo de Vicente López dejara en el camino a Atlético Tucumán. Con ese antecedente, el resultado de este miércoles no solo definirá un clasificado, sino también el cruce decisivo de un torneo que ya tiene a su primer finalista confirmado.