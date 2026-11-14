El DT de Argentina analizó el 2-1 en La Bombonera y sostuvo que el plantel necesita partidos para ganar ritmo. También adelantó variantes para el martes ante Costa Rica.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reconoció errores del equipo en la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera, aunque sostuvo que “hay material para seguir”. La evaluación llegó tras un partido en el que la visita se impuso en un contexto de desgaste físico que, según el técnico, recayó sobre el conjunto local.

Scaloni remarcó que el rival complicó el desarrollo y le dio valor a su planteo. “El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo”, afirmó. En esa línea, señaló que el equipo “intentó, llegó, y tuvo paciencia en algún momento”, y agregó que los futbolistas “se van conociendo” a partir de los partidos y no solo de los entrenamientos.

Lectura del partido El entrenador también destacó que Uruguay tuvo momentos en los que salió a buscar el resultado, aun cuando los visitantes suelen adoptar una postura más cautelosa ante Argentina. Para el cuerpo técnico, ese tramo del análisis forma parte del proceso de ajuste de un plantel que todavía necesita rodaje competitivo para consolidar automatismos y funcionamiento colectivo.

Próximos cambios De cara al encuentro del martes ante Costa Rica, Scaloni anticipó que podría introducir modificaciones, aunque consideró importante que algunos jugadores repitan para sumar minutos en este tipo de partidos. “Seguramente el martes haremos algunos cambios, pero también es importante que haya jugadores que repitan, para que vayan agarrando ritmo”, señaló el DT.

Público y respaldo Consultado por la asistencia en La Bombonera, Scaloni sostuvo que la hinchada acompañará más allá de la presencia de Lionel Messi. “La gente va a venir, es incondicional, eso ya lo sabemos. No importa que no este Leo, van a estar. Pero nosotros somos los que tenemos que contagiar”, expresó. Luego aclaró que no estaba al tanto del nivel de concurrencia y minimizó ese dato dentro del análisis general del encuentro.

Al cerrar su evaluación, el entrenador insistió en que el recorrido del equipo sigue abierto y que existen recursos para sostener la idea de juego. “Hay material para seguir y representar el juego de Argentina”, afirmó, en la antesala del partido del martes, donde el cuerpo técnico prevé ensayar variantes y medir el rendimiento de los futbolistas con menos continuidad.