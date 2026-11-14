El sanjuanino Puchi Ontiveros ganó la Baja 1000, una de las competencias de rally raid más exigentes y reconocidas del continente, disputada en Baja California Sur, México. Fue su primera participación en esa prueba y el resultado quedó asociado a una actuación de alcance internacional para el motociclismo de San Juan.

Antes de la largada, Ontiveros había completado las verificaciones administrativas y técnicas de una KTM 450, preparada por un equipo mexicano para afrontar las condiciones del trazado. La carrera tenía previsto un recorrido de 1.000 millas, pero las lluvias obligaron a modificar parte del circuito y la distancia final fue de aproximadamente 987 millas, equivalentes a unos 1.517 kilómetros.

El piloto sanjuanino integró un equipo internacional junto con otros tres competidores de Canadá, México y Guatemala. La modalidad fue por postas, es decir, con una misma motocicleta compartida entre los cuatro corredores, que se alternaron para cubrir los distintos tramos. Según había explicado antes de la largada en el programa «Buena Gente», de Radio MIL20, su participación estaba prevista para dos sectores del recorrido.

Tramos asignados

Ontiveros había detallado que el primer sector comprendía aproximadamente 200 millas, entre los kilómetros correspondientes a las millas 400 y 600. Luego debía volver a subirse a la moto para cubrir el tramo entre las millas 730 y 880. La organización de la prueba y la exigencia del recorrido explican por qué esta competencia suele demandar hasta unas 40 horas, con una gran presencia de público a lo largo del trayecto.

Antecedentes y alcance

Antes de competir, Ontiveros había reconocido los nervios y la emoción que le generaba el desafío. «Es un sueño cumplido. Creo que es la carrera más popular del continente», había dicho. Con esta victoria, el sanjuanino cerró su debut en la prueba con un resultado que amplía la presencia de pilotos de la provincia en competencias internacionales de resistencia y aventura.