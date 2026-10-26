El equipo sanjuanino jugará el Tour 1 de la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27 en Tucumán. Su estreno será ante Ferro, con televisación por Fox Sports y YouTube.

UPCN San Juan Vóley ya tiene confirmado su cronograma para el Tour 1 de la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27, que se disputará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Monteros, Tucumán. El equipo sanjuanino abrirá su participación este jueves 29 de octubre, a las 18, frente a Ferro. La programación define el arranque de la temporada para la máxima categoría masculina de clubes del país.

Segundo y tercer partido. El conjunto sanjuanino volverá a presentarse el sábado 31, a las 11, ante San Lorenzo, y cerrará su actuación el domingo 1 de noviembre, también a las 11, frente a Sonder. La secuencia de partidos marca tres exigencias concentradas en cuatro días, con dos encuentros en horario matutino. Ese formato obliga a administrar cargas físicas y preparación táctica dentro de un calendario breve.

Nueva denominación. La competencia inicia esta temporada con una nueva denominación: Superliga Argentina de Vóleibol, nombre con el que se presentará la máxima categoría masculina de clubes del país. El cambio de marca no altera, según la información difundida, la condición de torneo principal del vóley masculino argentino. Para los clubes participantes, el inicio del certamen funciona como referencia del orden competitivo de la temporada 2026/27.

Transmisión. Los encuentros de UPCN podrán seguirse por Fox Sports y por el canal de YouTube de Voley ACLAV. La difusión por televisión y plataforma digital amplía el alcance del torneo y facilita el seguimiento de los partidos desde San Juan y el resto del país. La disponibilidad de esas señales también ordena la cobertura periodística y el acceso de la audiencia a los resultados del primer tour.

Cronograma confirmado. El detalle oficial de los partidos para UPCN San Juan Vóley en el Tour 1 quedó establecido de la siguiente manera: jueves 29 de octubre, 18, vs. Ferro; sábado 31 de octubre, 11, vs. San Lorenzo; y domingo 1 de noviembre, 11, vs. Sonder. Ese será el primer tramo de la temporada para el club sanjuanino en la máxima categoría masculina del vóley argentino.