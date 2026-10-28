UPCN arranca la defensa del titulo en Tucuman ante Ferro

UPCN San Juan Vóley comenzará este jueves su participación en la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27 con un debut ante Ferro desde las 18 en Monteros, Tucumán. El conjunto sanjuanino llega como defensor del título obtenido en la temporada pasada y abrirá así su camino en el primer tour del torneo. La competencia adoptó desde esta edición la denominación de Superliga Argentina de Vóleibol y mantendrá el formato de disputa por tours.

Primer antecedente

El cruce con Ferro marcará el primer antecedente entre ambos equipos en la máxima categoría, ya que el conjunto porteño vuelve a jugar en el principal certamen argentino después de 26 años. Sin embargo, los dos equipos ya se enfrentaron en Liga Nacional (A2), cuando UPCN decidió disputar ese campeonato en 2025. En esa fase regular, los sanjuaninos ganaron por 3-0.

Agenda del fin de semana

Después del estreno, UPCN jugará el sábado 31 de octubre a las 11 frente a San Lorenzo y el domingo 1 de noviembre, en el mismo horario, ante Sonder. Los tres partidos se disputarán en el Polideportivo Municipal de Monteros. La transmisión estará disponible por Fox Sports y por el canal de YouTube de Vóley ACLAV.

Calendario del tour

El cronograma de UPCN en Monteros incluye tres presentaciones: el jueves 29 de octubre a las 18 frente a Ferro, el sábado 31 a las 11 contra San Lorenzo y el domingo 1 de noviembre a las 11 ante Sonder. Luego de ese primer tramo, la fase regular continuará en Buenos Aires entre el 12 y el 15 de noviembre y en Rosario entre el 26 y el 29 de noviembre. En diciembre se jugará la Copa ACLAV en Buenos Aires, del 11 al 16 de ese mes.

Lo que viene

El calendario de la Superliga prevé la reanudación en enero, con tours en Buenos Aires del 14 al 17 y en Comodoro Rivadavia del 28 al 31. La etapa regular cerrará con el Tour 6, del 11 al 14 de febrero, en Buenos Aires. Después se jugarán los cuartos de final del 4 al 7 de marzo, las semifinales entre el 17 y el 29 de marzo y la serie final del 4 al 18 de abril.