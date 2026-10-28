La elección digital de France Football ubicó al portugués por encima de Lionel Messi. El resultado se apoyó en la temporada 2008 de Cristiano Ronaldo y en la campaña 2012 del rosarino.

Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor Balón de Oro de la historia en una encuesta digital organizada por la revista France Football. El portugués obtuvo la mayor cantidad de votos del público con su temporada 2008 en el Manchester United, por encima de la campaña 2012 de Lionel Messi.

La votación se apoyó en la consagración del delantero luso en una campaña en la que el Manchester United ganó la Premier League y la Champions League. En ese recorrido, Cristiano Ronaldo fue además el máximo goleador del certamen británico con 31 tantos. Esa distinción fue la primera de las cinco estatuillas que obtuvo a lo largo de su carrera.

Lionel Messi quedó segundo en la compulsa con la producción de 2012, un año en el que marcó 91 goles en 69 partidos para el Barcelona y la Selección Argentina. Según la publicación, se trató de una campaña individual de referencia en la historia del fútbol, aunque no alcanzó para imponerse en la elección del público. El rosarino sigue siendo, no obstante, el máximo ganador del Balón de Oro con ocho trofeos.

La encuesta se abrió a comienzos de octubre y permaneció disponible hasta el 27 de octubre. Para votar en el sitio oficial, cada usuario debía abonar un euro por sufragio y podía repetir su elección o distribuirla entre exganadores con al menos dos premios, entre ellos Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Más allá del resultado de esta compulsa, Lionel Messi figura como el futbolista con más Balones de Oro en la historia y, según la nota original, quedó en la quinta colocación de la última gala general de 2026. La votación de France Football no modifica ese registro, pero sí reabre la comparación entre dos temporadas individuales que quedaron entre las más citadas del premio.