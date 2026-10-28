Este fin de semana se disputarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Superliga masculina y femenina de hockey sobre patines. Los equipos buscarán dar el primer paso rumbo a las semifinales, con una nutrida presencia de representantes sanjuaninos en ambas ramas.

Las chicas del CPC son serias candidatas al titulo y arrancan la definición ante el SEC

La Superliga de hockey sobre patines entra en una instancia clave de la temporada. Este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre comenzarán a disputarse los cuartos de final, tanto en la categoría masculina como en la femenina, con ocho cruces que abrirán la lucha por un lugar entre los cuatro mejores.

En la rama femenina, la actividad comenzará el sábado con dos encuentros. A las 11, Ciudad de Buenos Aires recibirá a UVT, mientras que desde las 20 Bancaria se medirá con IMPSA.

El domingo se completará la programación con otros dos partidos. A las 17, el SEC enfrentará a Concepción, en uno de los duelos que tendrá protagonismo sanjuanino. Luego, a las 19, Maipú/Giol se cruzará con Social San Juan.

La competencia masculina también tendrá su primer capítulo durante el fin de semana. El sábado, desde las 13.30, Hispano se medirá con Huracán. La agenda continuará el domingo con tres encuentros: a las 19, Andes Talleres jugará ante Olimpia; a las 19.30, UVT recibirá a Casa de Italia; y a las 21, Valenciano se enfrentará a Richet Zapata.

Con los cruces definidos, cada equipo buscará aprovechar el primer partido para tomar ventaja en una serie que será determinante en sus aspiraciones de avanzar a las semifinales. El hockey sobre patines comienza así a transitar una de las etapas más atractivas de la temporada, con varios representantes sanjuaninos en carrera y la ilusión intacta de seguir avanzando.

La programación de los partidos de ida

Superliga femenina

Sábado 31 de octubre 11.00: Ciudad de Buenos Aires vs. UVT. 20.00: Bancaria vs. IMPSA.

Domingo 1 de noviembre 17.00: SEC vs. Concepción. 19.00: Maipú/Giol vs. Social San Juan.



Superliga masculina