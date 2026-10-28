La provincia será sede entre este viernes y el domingo de las tres distancias del triatlón. La organización estima un fuerte movimiento turístico y comercial.

San Juan será sede desde este viernes y hasta el domingo de las tres distancias del Ironman, la competencia de triatlón que combina natación, ciclismo y running. La organización prevé la participación de 1.700 atletas de más de 40 países, además de representantes de todas las provincias argentinas.

Rubén Sciutto, referente de la organización, señaló que el vínculo con San Juan se fue construyendo con los años y que la hospitalidad local es uno de los factores que explica el regreso de los deportistas. También afirmó que reunir las tres distancias en una sola sede es una modalidad única a nivel mundial, según la organización.

La agenda deportiva comenzará este viernes con la distancia 51.50, cuya largada está prevista para las 10. El domingo será el turno del Ironman Full, la prueba más extensa, con salida a las 9, y con ello se concretará el regreso de esa modalidad a la Argentina después de cuatro años.

Impacto económico: el ministro de Turismo, Guido Romero, sostuvo que el evento representa una oportunidad para consolidar a San Juan como destino deportivo y turístico. Desde la organización remarcaron además el trabajo conjunto con equipos provinciales para recibir a los atletas y a sus acompañantes, en una logística que involucra alojamiento, traslados y servicios vinculados al evento.

La organización calcula que más de 7.000 personas estarán vinculadas a la competencia entre atletas, familiares y acompañantes, con incidencia en hoteles, restaurantes y comercios. También participan emprendedores y expositores que aprovechan la convocatoria para exhibir productos y generar contactos comerciales, mientras la provincia busca proyectar la competencia como vidriera para su actividad productiva y turística.