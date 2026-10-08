El equipo sanjuanino iniciará la temporada con tres torneos oficiales. Su primer partido será en Morón, por la Supercopa Ciudad de Morón.

UPCN San Juan Vóley comenzará su temporada oficial el 16 de octubre en Morón, cuando enfrente a Boca por la Supercopa Ciudad de Morón. El encuentro será a las 21 en el Polideportivo Gorki Grana y marcará el primer compromiso de un calendario que incluye tres competencias oficiales.

El conjunto sanjuanino afrontará además la Superliga Argentina de Vóleibol y la Copa ACLAV, según la información difundida sobre la planificación de la temporada. La definición del primer cruce lo ubicará en una instancia directa ante un rival de la misma categoría, con impacto inmediato en la disputa por el título de la Supercopa.

Plantel confirmado

Para este ciclo, el plantel de UPCN incluye a Leon Meier y Alejandro Toro como puntas receptores; Tomás Ruiz y Federico Trucco como líberos; Mateo Bozikovich y Gaspat Bitar como armadores; Iván Quiroga, Matheus Alejandro, Imanol Salazar y Pablo Crer como centrales; Petar Premovic y Gerónimo Elgueta como opuestos; y Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez como puntas receptores. La nómina ya quedó definida para encarar el inicio de la competencia oficial.

El equipo estará conducido por Fabián Armoa, con Gustavo Molina y Junior Souza como asistentes. El cuerpo técnico y médico se completa con Alejandro Moreno, preparador físico; Simón Ponthot, kinesiólogo; Gonzalo Medina, médico; y Teté Navarro, masajista. La continuidad de esa estructura apunta a sostener el trabajo previo al debut y a ordenar la preparación para los tres torneos previstos.

Calendario inmediato

La Supercopa Ciudad de Morón se jugará el viernes 16 y el sábado 17 de octubre. Ese viernes se disputarán las semifinales: a las 18, Ciudad Vóley enfrentará a Monteros, y a las 21, UPCN San Juan Vóley jugará ante Boca. Los ganadores avanzarán a la final del sábado a las 21, mientras que el partido por el tercer puesto se jugará desde las 18.

La temporada se abrirá así con un cruce eliminatorio y con un fixture ya establecido para el resto de la actividad oficial. Para el club sanjuanino, el primer paso será en Morón; después quedará por delante el desarrollo de la Superliga Argentina de Vóleibol y la Copa ACLAV, competencias que completan su agenda inmediata.