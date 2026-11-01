Venció 3-0 a Sonder y completó su primera etapa en la Superliga con puntaje ideal. El próximo Tour será del 12 al 15 de noviembre en Buenos Aires.

UPCN San Juan Vóley cerró este domingo el Tour 1 de la Superliga Argentina de Vóleibol con una victoria por 3-0 sobre Sonder, en el Polideportivo Municipal de Monteros. El equipo sanjuanino regresará a San Juan con puntaje ideal, tras ganar sus tres partidos y sin ceder sets en ninguno de ellos. La campaña inicial lo deja bien posicionado en la tabla y con un arranque sin pérdidas de parciales.

Los parciales fueron 25-19, 25-18 y 25-18, en un partido en el que UPCN sostuvo la diferencia desde el juego colectivo y la eficacia en ataque y bloqueo. Imanol Salazar fue la figura y el máximo anotador, con 14 puntos, producto de 8 ataques y 6 bloqueos. La producción ofensiva también se repartió entre Matheus Alejandro, con 9 puntos, León Meier y Petar Premovic, con 8 cada uno, y Alejandro Toro, con 7.

Campaña inicial En la primera etapa del torneo, UPCN acumuló triunfos ante Ferro, San Lorenzo y Sonder, siempre sin perder sets. Ese registro explica el puntaje ideal con el que cerró la primera presentación en la competencia y marca una diferencia de rendimiento en relación con sus rivales de la zona. Para un certamen que se organiza por tours, el dato relevante es que el equipo sanjuanino llega al siguiente tramo sin haber cedido unidades parciales.

Lo que viene El próximo compromiso será el Tour 2, programado del 12 al 15 de noviembre en Buenos Aires. Allí, el conjunto dirigido por Fabián Armoa enfrentará a Vélez Sarsfield, Boca Juniors y Monteros. En la síntesis del partido, Sonder formó con José Cejas, Bautista Gazaba, Luciano Arrueta, Matías Díaz, Juan De Cerchio, Carlos Beroe y Michele Verasio como líbero, bajo la dirección de Sebastián Brajkovich.

UPCN San Juan Vóley alineó a Gaspar Bitar, Petar Premovic, Imanol Salazar, Matheus Alejandro, Alejandro Toro, León Meier y Federico Trucco como líbero, con Fabián Armoa como entrenador. También ingresaron Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga y Mateo Gómez. Los parciales finales confirmaron el 25-19, 25-18 y 25-18 que selló el cierre perfecto de la primera etapa.