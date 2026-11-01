La entidad confirmó la programación de las definiciones de la Sudamericana y la Libertadores 2026. Boca jugará el 21 de noviembre y Estudiantes una semana después.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este sábado la programación de las finales de la Copa Sudamericana 2026 y la Copa Libertadores 2026, con Boca y Estudiantes de La Plata como protagonistas argentinos. La comunicación oficial precisó días, horarios y sedes de ambos partidos decisivos. Para los dos clubes, la definición marca el cierre del calendario internacional de la temporada.

Boca será el primero en jugar. El equipo argentino enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, a las 19.30 de Argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. En el país anfitrión, el encuentro comenzará a las 17.30. La final lo pondrá ante un rival brasileño en una instancia que concentra interés deportivo y televisivo en la región.

Para el club de La Boca, la definición representa la posibilidad de sumar un nuevo título internacional. El dato adquiere relevancia por el peso histórico de la institución en las competencias de la Conmebol y por el alcance económico y deportivo que tiene una consagración continental. La confirmación del horario también ordena la logística de viaje, preparación y cobertura periodística en la previa del encuentro.

Estudiantes jugará siete días después. El sábado 28 de noviembre, desde las 17 de Argentina, el equipo platense se medirá con Palmeiras por el título de la Copa Libertadores. La sede elegida es el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. La final enfrentará a dos equipos con recorrido continental y cerrará la competencia más importante del calendario sudamericano de clubes.

Con la programación ya definida, los dos representantes argentinos conocen el tramo final de su campaña internacional. Boca y Estudiantes buscarán los máximos trofeos de las competencias organizadas por la Conmebol en una diferencia de apenas una semana. Desde ahora, el seguimiento queda centrado en la preparación deportiva, la disponibilidad de planteles y la organización operativa de ambas definiciones.