El argentino avanzó una posición en la grilla y partirá desde el 11° lugar en el Gran Premio de México. La carrera será este domingo a las 17 en el Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto tendrá este domingo una nueva oportunidad para sumar en la Fórmula 1: largará desde el 11° puesto en el Gran Premio de México, después de la penalización aplicada a Liam Lawson, que alteró el orden de salida. El piloto de Alpine había quedado 12° en la clasificación y avanzó una posición por esa sanción. La carrera se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con largada prevista para las 17 en horario argentino.

En la clasificación, Lewis Hamilton obtuvo la pole position, mientras que el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, partirá desde el 10° lugar. El dato modifica el escenario inmediato para Alpine, que tendrá a sus dos autos cerca de la zona de puntos en la grilla de partida. En una categoría donde la posición inicial incide de manera directa en la estrategia de carrera, la salida desde el 11° casillero deja al argentino a una distancia acotada de ese objetivo.

Antecedentes del fin de semana El recorrido de Colapinto en México comenzó con resultados dispares en los entrenamientos libres. En la primera tanda terminó 16° y en la segunda se ubicó 12°, antes de afrontar la clasificación. Ese desempeño lo dejó inicialmente fuera de los diez primeros lugares, aunque la sanción posterior a Liam Lawson reordenó la grilla y le permitió avanzar un puesto.

La carrera también adquiere relevancia por la necesidad del argentino de cortar una secuencia de cuatro competencias sin terminar entre los diez primeros. Además, llega después de dos abandonos consecutivos, un antecedente que vuelve más sensible la administración de ritmo, neumáticos y riesgo en la parte final del calendario. En ese contexto, el resultado de este fin de semana puede incidir en la evaluación del tramo de cierre de la temporada.

Seguimiento de la prueba La actividad principal se desarrollará en el Hermanos Rodríguez y podrá seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+, mediante el plan Premium. La largada está fijada para las 17, horario de Argentina. El desempeño de Colapinto en carrera será el dato a observar para determinar si logra acercarse a la zona de puntos y revertir la tendencia de las últimas fechas.