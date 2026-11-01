La "U" venció 16-15 a San Juan RC en Santa Lucía y cerró quinta el Top 8 Oro. El sábado 14 de noviembre jugará ante CPBM por la última plaza nacional de 2027.

Universitario cerró la fase regular del Regional Cuyano con una victoria ajustada sobre San Juan Rugby Club por 16-15 en Santa Lucía, resultado que lo dejó en carrera por una plaza en el Torneo del Interior B. El equipo de Fernando “Yope” Torcivia terminó quinto en el Top 8 Oro y accedió a una última instancia de definición. La clasificación en juego corresponde a la edición 2027 del certamen nacional.

El desarrollo del partido mostró la paridad que suele caracterizar a este cruce entre equipos sanjuaninos. San Juan RC llegó al entretiempo con ventaja de 10-6, pero no pudo sostenerla en la segunda mitad. Universitario revirtió el marcador a partir de una defensa firme y del aprovechamiento de sus oportunidades, en un encuentro donde cada punto tuvo incidencia directa en el resultado final.

Producción individual En Universitario, Juan Martín Echegaray apoyó el único try, mientras que Gerónimo Arabel completó la cuenta con una conversión, dos penales y un drop. En el conjunto dirigido por Federico González, Estiliano Battezzati y Bautista Dománico marcaron los tries; Battezzati también aportó una conversión y un penal. El partido tuvo además tres sanciones disciplinarias: Manuel Cuneo recibió amarilla para el local, y Santiago Baldi y Sebastián Diez vieron la tarjeta roja, uno por cada equipo.

Definición pendiente Con ese triunfo, Universitario quedó habilitado para disputar el partido por el último lugar disponible en el Torneo del Interior B. La definición será el sábado 14 de noviembre ante CPBM, en Mendoza Rugby Club. El resultado de ese cruce determinará si el club sanjuanino repite la clasificación obtenida el año pasado y sostiene su presencia en el plano nacional.