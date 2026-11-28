El equipo sanjuanino perdió por la octava fecha y cedió por primera vez en el torneo. Había remontado para quedar 2-1 arriba, pero Ciudad forzó el tie-break y ganó.

Rosario. UPCN San Juan Vóley sufrió su primera derrota en la Superliga Argentina al caer por 3-2 frente a Ciudad Vóley, en un partido correspondiente a la octava fecha del certamen. El equipo sanjuanino llegó a estar 2-1 arriba, pero no pudo sostener la ventaja y perdió el invicto.

El encuentro tuvo un primer quiebre en el cierre del set inicial, que Ciudad ganó 26-24. Según la crónica del partido, ese tramo estuvo atravesado por una jugada polémica y por un fallo arbitral que generó malestar en el conjunto sanjuanino. Ese parcial terminó condicionando el desarrollo inmediato, aunque UPCN logró recomponerse en los sets siguientes.

Reacción sanjuanina. Con mayor solidez, el equipo de San Juan se quedó con el segundo y el tercer set por 25-20 y 25-23. Esa recuperación le permitió dar vuelta el resultado y quedar a un paso de cerrar el partido. En ese tramo, UPCN mostró capacidad de respuesta y pasó a dominar el juego por momentos.

Remontada visitante. Ciudad reaccionó en el cuarto parcial, aprovechó errores y desconcentraciones del Gremial y se impuso 25-21 para llevar la definición al tie-break. En el set decisivo, el equipo bonaerense fue más firme en ataque y UPCN no logró contener su ofensiva. El cierre fue 15-8 para Ciudad, que selló el 3-2 definitivo.

Con este resultado, UPCN perdió su invicto en el campeonato y quedó obligado a reponerse en la próxima fecha. Los parciales del partido fueron 26-24, 20-25, 23-25, 25-21 y 15-8, siempre con Ciudad Vóley como ganador final.