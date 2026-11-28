El equipo de Santa Lucía se impuso en la final disputada en Las Colonias Unidas. Emiliano Romero y Jesús Martín anotaron dos goles cada uno.

Los Romero fueron determinantes en el partido. Tio y sobrino. Emiliano y Bautista pilares del campeón.

Richet Zapata se consagró campeón tras vencer por 4 a 1 a Olimpia en la final disputada en el estadio de Las Colonias Unidas, en Santa Lucía. El resultado le permitió al conjunto dirigido por Mauricio Videla cerrar el torneo con una diferencia amplia en el marcador. La definición tuvo incidencia directa de Emiliano Romero y Jesús Martín, autores de dos goles cada uno.

El partido comenzó con ventaja para Richet Zapata a los 16 minutos del primer tiempo, cuando Emiliano Romero, conocido como el “Pony”, abrió el marcador. Olimpia logró igualar a los 14 minutos del complemento por intermedio de Octavio Otar, en un tramo en el que la final quedó abierta. Esa paridad, sin embargo, duró poco y el desarrollo volvió a inclinarse hacia el equipo de Santa Lucía.

Reacción y quiebre

Richet Zapata recuperó el control del encuentro con otro gol de Emiliano Romero a los 20 minutos del segundo tiempo. Después, Jesús Martín amplió la diferencia con dos conquistas, a los 8 y al minuto del complemento, según la cronología informada. Con esa serie de conversiones, el equipo aseguró un 4 a 1 que definió la final sin necesidad de recurrir a instancias adicionales.

Plantel campeón

La consagración se apoyó en un plantel integrado por Omar Molina, Franco Lobos, Jesús Martín, Valentín Morales, Víctor Núñez, Bautista Romero, Emiliano Romero, Pablo Ruiz, Javier Salguero y Matías Maldonado. El cuerpo técnico estuvo encabezado por Mauricio Videla. La definición dejó a Richet Zapata con un nuevo título y cerró la jornada con festejos en Santa Lucía.