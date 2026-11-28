El plantel partirá este sábado al mediodía para enfrentar a Defensores de Belgrano. Mauricio Del Cero define el equipo y espera la evolución de Edgardo Díaz.

Sportivo Desamparados comenzará este sábado al mediodía su traslado a General Alvear, Mendoza, para disputar la revancha frente a Defensores de Belgrano por el Torneo Regional Amateur. El equipo sanjuanino afrontará ese compromiso con la formación todavía abierta, según el trabajo que encabeza Mauricio Del Cero. La definición del once titular se resolverá en la práctica previa al viaje.

Incógnitas en la mitad de cancha Del Cero evalúa variantes en la zona media y en el frente de ataque, dos sectores en los que todavía no confirmó nombres. El entrenador ensaya alternativas para ajustar el funcionamiento de cara a un partido eliminatorio, en el que cada modificación puede incidir en el desarrollo del encuentro. La lista de viajeros también quedará definida en la última actividad antes de la partida.

La situación de Edgardo Díaz Una de las variables que sigue de cerca el cuerpo técnico es la evolución de Edgardo Díaz, quien terminó el encuentro de ida con una molestia física. Según el parte que maneja el plantel, en principio no se trataría de una lesión de gravedad, aunque su disponibilidad dependerá de cómo responda en las horas previas. Ese dato condiciona la planificación de Desamparados para la revancha.

Último entrenamiento y definición La resolución de la formación llegará este sábado por la mañana, cuando el plantel cumpla su última práctica antes de salir hacia Mendoza. Allí Mauricio Del Cero terminará de cerrar el equipo y comunicará qué futbolistas integrarán la delegación. El partido ante Defensores de Belgrano será la instancia inmediata para el conjunto sanjuanino en su camino dentro del certamen.

Objetivo deportivo Sportivo Desamparados viajará con la meta de seguir avanzando en el torneo y sostener su proyección en las fases decisivas del Regional. El resultado de la revancha y la confirmación de la lista de convocados serán los datos a seguir en las próximas horas, antes de la salida hacia General Alvear.