El presidente de la AFA difundió una foto con el titular de la FIFA antes de Palmeiras-Estudiantes. Para viajar debió depositar una caución de $50 millones por salida del país.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se mostró en Montevideo junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, en la previa de la final de la Copa Libertadores. La imagen fue difundida por el propio dirigente argentino en sus redes sociales, a horas del partido entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario. La aparición pública se produjo mientras Tapia enfrenta un frente judicial abierto en Argentina.

“Ya en Montevideo junto a Gianni Infantino a la espera de la Gran Final de la @Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata. ¡Qué lujo volver a verte, querido presidente!”, escribió Tapia en su cuenta de X. El mensaje fue publicado en la antesala oficial del evento y se enmarcó en una señal de respaldo institucional en el plano internacional. En el texto original también se menciona que la Conmebol ratificó su apoyo a la reelección de Infantino para 2027.

Restricción judicial Para salir del país con destino a Uruguay, Tapia debió cumplir con un endurecimiento de las condiciones fijadas por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Según el texto, el magistrado elevó de 30 a 50 millones de pesos la caución que el dirigente debe depositar por cada viaje al exterior. La resolución fue fundamentada en la “multiplicidad de destinos” y la “sobrada solvencia” exhibida por el titular de la AFA.

La restricción se desprende de la causa en la que Tapia está procesado, sin prisión preventiva y con un embargo de 350 millones de pesos, por la presunta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social por una suma superior a los 19.300 millones de pesos. Ese dato es el núcleo del expediente mencionado en la información de origen y explica por qué el juez impuso condiciones para sus salidas del país. En el estado procesal consignado, la medida no implica una condena, sino una restricción vinculada a la investigación.

Otros expedientes A ese caso se suman otras investigaciones en curso en distintos juzgados de la Ciudad de Buenos Aires, luego de recientes definiciones de competencia de la Corte Suprema. El material original menciona presunta evasión agravada mediante facturas apócrifas, supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente del CEAMSE, y presuntas maniobras de lavado de activos y administración fraudulenta vinculadas a desvíos de fondos de la entidad madre del fútbol argentino y a la adquisición de propiedades de lujo. El avance de esas causas mantiene abierto un frente judicial paralelo al rol institucional de Tapia en la AFA.

La situación queda atada a la evolución de esos expedientes y a las decisiones que adopten los tribunales intervinientes. En lo inmediato, el dato verificable es que la caución fijada por el juez Amarante debe cumplirse por cada salida del país, mientras el dirigente continúa al frente de la AFA y participa de la agenda internacional del fútbol en Uruguay.