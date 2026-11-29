El equipo sanjuanino venció 3-1 a Waiwen en Rosario y cerró la primera rueda con 24 puntos. También obtuvo el pase directo a las semifinales de la Copa ACLAV.

UPCN San Juan Vóley cerró la primera rueda de la Superliga 2026/27 con una victoria por 3-1 sobre Waiwen Vóley Club y se aseguró el primer puesto de la fase regular. El partido se disputó este domingo en el Estadio Multipropósito Invencible Rosario, cuando aún restan encuentros del Tour 3. El resultado le permitió al equipo sanjuanino quedar al frente de la tabla con 24 puntos.

El conjunto dirigido por Fabián Armoa comenzó en desventaja, porque Waiwen se llevó el primer set por 25-23. Luego, UPCN revirtió el desarrollo con parciales de 25-13, 25-16 y 25-21, apoyado en una mayor solidez de juego. El triunfo representó la octava victoria del equipo en nueve presentaciones, una campaña que le alcanzó para asegurar matemáticamente el liderazgo de la primera rueda.

Producción individual En la estadística del partido, Petar Premovic fue el máximo anotador de UPCN con 18 puntos, mientras que Juan Simón Villarruel sumó 14. En Waiwen, Wilson Acosta terminó como el jugador con más tantos del encuentro, con 21. Esos registros quedaron como parte del balance de una fecha que definió la posición del elenco sanjuanino en la tabla.

El primer lugar también tuvo incidencia en el calendario inmediato, porque le otorgó a UPCN la clasificación directa a las semifinales de la Copa ACLAV. Ese torneo se disputará entre el 11 y el 16 de diciembre en Morón, donde los equipos participantes buscarán el título. Para el club sanjuanino, el acceso directo evita una instancia previa y lo ubica entre los cuatro mejores de la competencia.

Lo que sigue Tras este compromiso, UPCN tendrá un breve receso antes de volver a la competencia oficial. La segunda rueda de la Superliga comenzará el 14 de enero con el Tour 4, previsto en el estadio de Ferro, en Buenos Aires. Hasta entonces, el equipo sanjuanino sostendrá el liderazgo de la primera fase y llegará a la reanudación con la clasificación ya asegurada para la Copa ACLAV.