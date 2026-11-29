El sorteo en Bolonia definió que la serie será como local. La primera ronda de los Qualifiers I se jugará el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero.

La Selección argentina de tenis enfrentará a Eslovaquia como local en la primera ronda de los Qualifiers I de la Copa Davis 2027. El cruce quedó definido este domingo en el sorteo realizado en Bolonia, Italia, en la previa de la final de la edición 2026 entre el seleccionado local y España.

El calendario previsto ubica la serie para el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero, aunque la organización deberá confirmar cuál de las dos alternativas se utilizará. La localía le dará al equipo argentino la posibilidad de iniciar la competencia ante su público, un factor que suele incidir en series de eliminación directa.

Formato de la edición La Copa Davis 2027 tendrá dos rondas eliminatorias bajo el sistema de local y visitante. La primera se disputará entre el 5 y el 7 de febrero, mientras que la segunda quedó programada del 17 al 19 de septiembre. El ganador del cruce entre Argentina y Eslovaquia avanzará a la siguiente instancia del certamen.

Condiciones del sorteo Italia ya tiene su lugar asegurado en las Finales por su condición de país anfitrión. España, en tanto, quedó como cabeza de serie en el sorteo de las eliminatorias después de haber alcanzado la definición de esta edición y accederá directamente a la segunda ronda. Además, si el seleccionado español obtiene el título este domingo, tendrá garantizada la localía para su compromiso de septiembre.

Para Argentina, el primer objetivo será resolver la serie ante Eslovaquia y asegurar el pasaje a la ronda siguiente. La confirmación definitiva de la fecha y del escenario será el próximo paso a seguir por la organización del torneo.