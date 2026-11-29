Boca enfrentará este domingo a Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 con dos objetivos en juego: avanzar a semifinales y extender una serie defensiva que ya suma seis partidos sin recibir goles. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con 564 minutos sin tantos en contra y la posibilidad de alcanzar una marca de siete encuentros consecutivos con la valla invicta.

El antecedente inmediato fue el triunfo por 2-0 ante Independiente Rivadavia en octavos de final, resultado que consolidó la racha y dejó a Boca entre los ocho mejores del certamen. La serie comenzó el 20 de octubre, en la victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, y desde los últimos 24 minutos de ese partido ningún rival volvió a convertirle. Ese dato explica el alcance del presente defensivo del conjunto de La Ribera.

Los partidos de la serie incluyeron victorias por 1-0 ante Independiente, River y Defensa y Justicia, además del 3-0 sobre Banfield por la Copa Argentina. A esa secuencia se sumaron el 2-0 frente a Atlético Mineiro en la definición de la Sudamericana y el reciente 2-0 ante Independiente Rivadavia. La continuidad de esos resultados dejó al equipo a un paso de una marca que, de concretarse, quedará asociada a su campaña en este tramo de la temporada.

El cruce con Gimnasia definirá, además, el acceso a las semifinales del campeonato. En caso de sostener la valla invicta, Boca llegará a siete partidos consecutivos sin recibir goles, una cifra que funcionará como referencia estadística del rendimiento defensivo del plantel en esta etapa. El próximo dato a seguir será el desenlace del cruce eliminatorio y si la serie se extiende una fecha más.