El argentino largará desde la séptima fila en el Gran Premio de Qatar . Pierre Gasly saldrá 12° y George Russell obtuvo la pole.

El argentino Franco Colapinto largará 14° en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, después de una clasificación que volvió a exponer las dificultades de Alpine. La posición de salida lo obligará a intentar una remontada en la carrera de este domingo 29 de noviembre.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, obtuvo un mejor resultado y partirá desde el 12° puesto. Para la escudería francesa, la grilla dejó a sus dos pilotos fuera de los puestos de avanzada, en un contexto de rendimiento irregular durante el fin de semana.

Pole position para Russell

George Russell se quedó con el primer lugar de la clasificación y logró la pole position, delante de su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli. Ese resultado ordenó una primera fila dominada por el equipo alemán para la competencia en Qatar.

La carrera está programada para las 13 de la Argentina y será transmitida en vivo por ESPN y por la plataforma Disney+. La largada desde el 14° lugar deja a Colapinto con margen acotado para avanzar desde el inicio y dependerá de la evolución del ritmo de Alpine durante la prueba.