Alrededor de 200 sanjuaninos viajaron a Ciudad de Buenos Aires para presenciar la despedida de Lionel Messi en el Monumental, en el marco del partido de la Selección Argentina ante Benín. La movilización incluyó traslados en colectivo, avión y vehículos particulares, según la organización de la firma Vicentela Viajes y Turismo. El dato muestra el alcance económico de una demanda concentrada en entradas, alojamiento y transporte para un evento deportivo de alta convocatoria.

Organización y demanda

En diálogo con TELESOL DIARIO, Emiliano Vicentela, propietario de Vicentela Viajes y Turismo, indicó que desde la provincia salieron 180 fanáticos. También señaló que el contingente reunió a sanjuaninos de distintos departamentos y a hinchas de otras provincias. Vicentela afirmó: “Hicimos más de 1.100 km con sanjuaninos de distintos departamentos y más de 250 historias detrás de un mismo sueño: despedir a Messi”.

Costos del viaje

Según la información brindada por la empresa, la primera tanda de paquetes costó $590.000 y se agotó en horas. Luego se lanzó una segunda oferta de $690.000 por persona. Ambas alternativas incluyeron hotel, pasajes de ida y vuelta y entradas a platea o popular, de acuerdo con lo informado por Vicentela Viajes y Turismo. La magnitud de los valores explica por qué el viaje quedó reservado a quienes pudieron afrontar ese gasto completo antes del partido.

Presencia en Núñez

De acuerdo con la firma, los viajeros ya estaban en las cercanías de Núñez y con sus entradas para ingresar al estadio. Vicentela sostuvo que “hoy ya están en Buenos Aires, con sus entradas y listos para vivir el último baile”. La frase fue pronunciada por el empresario y no modifica el dato central: el traslado ya se había concretado y el grupo esperaba el acceso al partido.

Antecedentes y alcance

La salida de contingentes desde San Juan refleja la capacidad de tracción que todavía tiene Messi sobre el mercado turístico y de espectáculos vinculados al fútbol. En este caso, la demanda se canalizó a través de una agencia privada que organizó viajes para compradores individuales y grupos de distintas provincias. El cierre del operativo dependía del desarrollo normal del encuentro y del ingreso de los asistentes con sus tickets ya adquiridos.