Universitario ganó en Santa Lucía y sigue en carrera por el Torneo del Interior B 2027. Huazihul se consagró en Copa de Plata y jugará la reválida.

La etapa regular del rugby cuyano dejó dos definiciones centrales para los clubes de San Juan: Universitario quedó a un paso de disputar una plaza para el Torneo del Interior B 2027 y Huazihul se consagró campeón de la Copa de Plata, con la posibilidad de sumar una plaza más para la provincia en Oro.

El cruce decisivo Universitario visitó a San Juan RC en Santa Lucía y ganó por 16 a 15 en el “superclásico” sanjuanino. Ese resultado le permitió acceder a un partido frente a CPBM, que definirá la plaza para el Torneo del Interior B 2027. Ese encuentro está previsto para el sábado 14 de noviembre en las instalaciones de Mendoza Rugby Club.

En paralelo, San Juan RC deberá jugar la reválida con los equipos de abajo. La información difundida marca que el conjunto de Santa Lucía terminó penúltimo con 25 unidades, una posición que lo obliga a sostener su lugar en la categoría. Para la provincia, ese tramo del calendario es relevante porque define cuántas plazas conservará o ganará en la próxima temporada.

El título de Huazihul En la otra llave, Huazihul, de Rivadavia, ganó la Copa de Plata tras vencer 26 a 22 a Universitario de Mendoza en la final disputada en la vecina provincia. El equipo sanjuanino había sido el puntero del campeonato y cerró la competencia con un triunfo fuera de casa. Con esa consagración, quedó habilitado para disputar la reválida.

Ese mini torneo se jugará a partidos de ida entre los dos mejores de Plata y los dos últimos de Oro. Según el esquema informado, comenzará el sábado 7 de noviembre y finalizará el 28 del mismo mes. Los dos primeros obtendrán plazas para sus provincias en el Top 8 2027, por lo que Huazihul buscará una tercera plaza para San Juan y San Juan RC intentará conservar la que ya tiene.

Alfiles y Jockey Los otros dos clubes sanjuaninos que participaron en Copa de Plata fueron Jockey y Alfiles. Ambos quedaron fuera de las semifinales tras un duelo que resultó decisivo para sus recorridos en la temporada. Alfiles, de La Bebida, evitó una reválida con los mejores de Bronce, mientras que Jockey cerró su participación en 2026, después de haber disputado en 2025 una final por una plaza adicional en Oro.

Como siguiente paso, los dos clubes sanjuaninos confirmaron su participación en una nueva edición del Torcuato Beach Seven, invitadas por Hindú en Buenos Aires. La reválida de Huazihul y San Juan RC quedará así como el tramo más inmediato a seguir en el calendario regional.