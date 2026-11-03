El equipo sanjuanino disputará el 14 de noviembre en Mendoza un partido que puede asegurarle una plaza en el certamen nacional de 2027, tras finalizar quinto en el Top 8 de la temporada regular.

Universitario Rugby Club se medirá con CPBM el 14 de noviembre en Mendoza, en un partido que definirá el acceso del equipo sanjuanino al Top del Interior B. El cruce llega luego de que el plantel, dirigido por el entrenador "Yope" Torcivia, finalizara en la quinta posición del Top 8, resultado que lo habilitó a disputar esta instancia de clasificación con vistas al certamen nacional de la temporada 2027.

En la fase regular del Torneo del Interior B disputada este año, Universitario RC terminó como el mejor ubicado entre los equipos de la región, por delante de Liceo y de Los Tordos. Ese resultado consolidó al club como uno de los conjuntos más competitivos de la zona dentro de la categoría, de acuerdo con la tabla de posiciones final del torneo.

Datos a seguir: el partido entre Universitario RC y CPBM se disputará el 14 de noviembre en la provincia de Mendoza, con la clasificación al Top del Interior B 2027 como premio para el equipo que resulte ganador.