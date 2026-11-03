La lista para la fecha FIFA incluye la primera convocatoria de Aaron Anselmino y los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo. Emiliano Martínez figura entre los citados pese a su lesión de mandíbula.

En su primera convocatoria sin Lionel Messi en el equipo, Lionel Scaloni presentó la nómina de citados de la Selección Argentina para los últimos amistosos del año, ante Uruguay y Costa Rica. La lista incluye la novedad del defensor Aaron Anselmino y los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo. La convocatoria define la base de trabajo para la fecha FIFA y reabre la competencia por lugares en una etapa de cierre de temporada.

Arqueros y precauciones Entre los nombres esperables aparece Emiliano Martínez, quien fue operado después de su lesión de mandíbula y todavía no volvió a jugar en Chelsea, según el texto original. Ante la posibilidad de que no llegue en condiciones, Scaloni citó además a Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. La decisión sugiere que el cuerpo técnico busca alternativas para cubrir un puesto que depende de la evolución física del arquero.

La primera de Anselmino Para Aaron Anselmino, de 21 años, será la primera convocatoria con la Selección Mayor. El defensor central surgido en Boca había tenido 18 partidos en el club antes de ser vendido a Chelsea por 18 millones de dólares, más bonus por objetivos. Las lesiones le impidieron sostener continuidad, luego fue cedido a Borussia Dortmund y más tarde a Racing de Estrasburgo; después regresó a Chelsea, pero se lesionó en un amistoso ante Johor de Malasia y todavía no sumó minutos con Xabi Alonso, según el material difundido.

Retornos y antecedentes Mariano Troilo, por su parte, fue citado por segunda vez a la Selección Argentina. Su antecedente inmediato fue en mayo de 2025, cuando Scaloni lo incluyó para los partidos de Eliminatorias ante Chile y Colombia. En esa oportunidad no llegó a sumar minutos oficiales, por lo que la nueva convocatoria vuelve a ponerlo en consideración para la rotación defensiva. Gonzalo Montiel también reaparece en la nómina y completa el grupo de retornos en una lista que combina continuidad, evaluaciones físicas y una primera apuesta por un juvenil de proyección.

La citación queda ahora a la espera de la evolución de los futbolistas que arrastran molestias y de la preparación previa a los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. El cuerpo técnico definirá en los próximos días la disponibilidad final de cada convocado y, en particular, la situación de Emiliano Martínez, cuyo estado físico condiciona la estructura de arqueros para la gira.