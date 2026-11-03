El capitán argentino integró el jurado y su voto fue decisivo para Lamine Yamal. La diferencia final sobre Pau Cubarsí fue de dos unidades.

La votación de Lionel Messi tuvo incidencia directa en una de las definiciones más ajustadas del Balón de Oro 2026. El capitán de Inter Miami integró el jurado que eligió al ganador del premio al Joven Talento del Año y su elección resultó determinante para la consagración de Lamine Yamal.

Las autoridades de France Football y L’Équipe difundieron las papeletas oficiales después de la ceremonia realizada en Londres. En ese registro quedó consignado que el rosarino ubicó al delantero del Barcelona en el primer lugar, por delante de su compañero Pau Cubarsí.

Sistema de votación

El reglamento establecía que cada ganador histórico del Balón de Oro debía elegir a tres futbolistas menores de 21 años, con cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero. Bajo ese esquema, la decisión de cada jurado podía modificar el resultado final en una competencia cerrada. En este caso, la votación de Messi tuvo un peso específico porque la diferencia entre los dos principales candidatos terminó siendo mínima.

La diferencia final

Lamine Yamal obtuvo 96 puntos y terminó por delante de Pau Cubarsí, que reunió 94. La elección de Messi aportó cinco puntos para Yamal y tres para Cubarsí, una distancia de dos unidades que coincidió con la diferencia final de la clasificación. De haber invertido sus dos primeras preferencias, el resultado habría favorecido a Cubarsí. Con ese desenlace, Yamal consiguió su tercer reconocimiento consecutivo en esta categoría, tras los obtenidos en 2024 y 2025.

El tercer voto de Messi

El argentino incluyó en el tercer lugar a Ibrahim Maza, delantero argelino del Bayer Leverkusen, quien recibió un solo punto en toda la votación: el que le otorgó el capitán argentino. Según el texto difundido, Messi quedó impresionado por sus condiciones durante el partido entre Argentina y Argelia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Ese dato explica por qué el atacante apareció en la nómina final del rosarino y completa el registro de una elección que terminó siendo decisiva en la definición del premio.