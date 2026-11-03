El delantero del CD Tenerife falleció luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en un partido de Segunda División. El árbitro expulsó al arquero Jesús Owono y el caso quedó bajo análisis deportivo y judicial.

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el minuto 98 del partido que su equipo empataba 2-2 con el FC Andorra por la Segunda División española. La acción ocurrió en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde el futbolista recibió un rodillazo en el pecho del arquero Jesús Owono. El encuentro fue suspendido cuando restaban poco más de dos minutos para el final.





Según el relato del partido, De Miguel fue atendido en el campo de juego y recuperó inicialmente el pulso y la respiración autónoma después de ser reanimado sobre el césped. Luego fue trasladado a terapia intensiva y más tarde el club informó su fallecimiento. El CD Tenerife comunicó que el jugador permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, “estable, dentro de la gravedad”, antes de confirmar que la situación neurológica había “empeorado”.

Asistencia médica y suspensión

La jugada se produjo cuando Tenerife avanzaba en un contraataque en los últimos instantes del partido. De Miguel, de 30 años, superó a los dos últimos defensores rivales y fue a buscar un balón aéreo que caía fuera del área. Owono salió de su arco para anticipar la acción, no llegó a la pelota e impactó con su rodilla sobre el pecho del atacante. El delantero cayó de inmediato al suelo y quedó inconsciente. Los jugadores de ambos equipos reclamaron asistencia médica y el árbitro Pérez Hernández expulsó al guardameta.

El personal sanitario trabajó durante más de cinco minutos y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Luego de recuperar el pulso y la respiración, De Miguel fue retirado en camilla hasta una ambulancia que lo trasladó con soporte vital al hospital. El club informó que el vehículo partió hacia el centro de salud después de cerca de 15 minutos de incertidumbre. Durante ese lapso, el estadio quedó en silencio mientras continuaba la atención médica.

Antecedentes y recorrido deportivo

Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, Jesús de Miguel Alameda inició su formación en la cantera del Club Deportivo Leganés, pasó por Lugo Fuenlabrada y por Internacional de Madrid. En ese club disputó la temporada 2017/18 en Tercera División, con nueve goles en 35 partidos entre liga y fase de promoción. Después jugó en CF Fuenlabrada, Unión Adarve y CDA Navalcarnero, donde sumó 11 tantos en 27 compromisos durante la campaña 2019/20.

Más tarde se incorporó a Unionistas de Salamanca para la temporada 2021/22 y completó esa campaña con 12 goles y cuatro asistencias en 38 encuentros oficiales. En enero de 2023, el CD Castellón adquirió sus servicios. Allí firmó 16 goles y cinco asistencias en 38 partidos durante el ejercicio 2023/24, campaña en la que el equipo obtuvo el título del Grupo 2 y el ascenso directo a Segunda División. El delantero cerró su etapa en esa institución con 25 goles en 88 partidos disputados.

El caso y sus derivaciones

El incidente abrió un debate sobre la responsabilidad de Jesús Owono. El árbitro dejó asentado en su informe que el arquero fue “bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”. Esa expulsión sanciona una infracción deportiva, pero no determina por sí sola la existencia de un delito. La eventual relevancia penal dependerá de la reconstrucción de la jugada, la intensidad del movimiento, la posición de los futbolistas y la causa médica del fallecimiento.

El texto citado remite al artículo 99 de la Ley 39/2022 del Deporte española, que prevé la remisión a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de los hechos que puedan constituir un ilícito penal y sean conocidos durante un procedimiento sancionador. Durante la mañana en España, el CD Tenerife comunicó la muerte de De Miguel y pidió respeto para la privacidad de la familia. El próximo paso dependerá de las actuaciones que se impulsen en el plano federativo y de la eventual intervención judicial o fiscal.