Universitario Rugby afrontará este sábado 14 de noviembre una definición clave del Regional Cuyano. El equipo dirigido por Fernando “Yope” Torcivia enfrentará a CPBM, conocido como Chacras, por el quinto puesto del Top 8 Oro. El partido comenzará a las 12.30 en las instalaciones de Mendoza Rugby Club, con arbitraje de Joaquín López y la asistencia de Sebastián López y Dante Diez.

El cruce tiene incidencia deportiva y también de calendario competitivo, porque el ganador accederá al repechaje para ingresar al cuadro principal del Torneo del Interior B 2027. Para Universitario, esa posibilidad representa sostener la proyección nacional que busca consolidar tras una campaña en recuperación. El plantel llega luego de dos semanas de preparación y con el objetivo de cerrar la temporada con un resultado que le permita seguir en carrera.

Recuperación en el tramo final

Universitario terminó la fase clasificatoria en la quinta posición, luego de una remontada en la parte final del campeonato. En sus últimas cinco presentaciones consiguió cuatro victorias, una de ellas ante San Juan Rugby Club por 16-15 en Santa Lucía. Ese registro le permitió llegar a esta instancia con margen deportivo para disputar una plaza de alcance nacional.

Definición reglamentaria

El rival será CPBM, un equipo que también llega con aspiraciones de avanzar en el certamen. El premio del encuentro es el acceso al repechaje para el Torneo del Interior B 2027, con la posibilidad de que Universitario participe por segundo año consecutivo en esa competencia. En caso de empate al cabo de los 80 minutos, se aplicará el artículo 26° bis del Reglamento General de Partidos.

Según ese reglamento, la definición comenzará con dos períodos suplementarios de diez minutos cada uno, bajo la modalidad de muerte súbita. Si la igualdad persiste, se recurrirá a los criterios de desempate previstos, empezando por la mayor cantidad de tries anotados. La resolución del cruce, por lo tanto, puede extenderse más allá del tiempo regular si ninguno de los dos equipos logra sacar ventaja en Mendoza.