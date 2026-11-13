River confirmó a través de sus cuentas oficiales en redes sociales que recibirá a Inter Miami el 19 de enero en el Monumental, en un amistoso internacional que tendrá como principal atractivo la presencia de Lionel Messi. El partido marcará el regreso del capitán argentino a Núñez después de su retiro de la Selección Argentina, ocurrido el 6 de octubre ante Benín.

La organización del encuentro puso fin a una versión que ya circulaba en el ambiente futbolístico y que el propio Kily González había admitido como “una posibilidad muy fuerte”. En la práctica, el amistoso se inscribe en la preparación de River para el inicio de la temporada y se jugará en el tramo final de la pretemporada. La fecha también lo ubica como una de las primeras presentaciones de relevancia del año para el club de Buenos Aires.

Para Messi, el cruce tendrá una particularidad adicional: será su primer partido a nivel clubes en territorio argentino. Aunque participó de las despedidas de Juan Román Riquelme, en la Bombonera, y de Maxi Rodríguez, en el Coloso Marcelo Bielsa, nunca jugó en el país con Barcelona, PSG ni con Inter Miami. La presencia del rosarino en el estadio de River agrega un elemento de interés deportivo y comercial para un calendario que todavía depende del desarrollo de la pretemporada.

Contexto deportivo El amistoso también encuentra a River en un momento de transición interna. Según el texto difundido, el equipo llegará al cierre de la pretemporada con un entrenador por ahora indefinido, mientras Leonardo Ponzio terminaría su interinato a fin de año. Antes de ese compromiso, el club debe resolver su presente competitivo en el Torneo Clausura, donde el domingo 22 de noviembre enfrentará a Lanús por los octavos de final.

Antecedente internacional Aunque esta será la primera vez que Messi juegue en Argentina con un club, no será su primer cruce ante River. El antecedente más cercano se remonta a la final del Mundial de Clubes 2015, cuando Barcelona venció 3-0 al equipo argentino en el Estadio Internacional de Yokohama, en Japón, con un gol del capitán y dos de Luis Suárez. Con esa referencia, el amistoso de enero quedará como una cita de alto interés para el cierre de la preparación de River y para la agenda futbolística del verano.