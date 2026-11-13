Del 1 al 3 de diciembre, dos universidades estadounidenses harán pruebas en San Juan para ofrecer becas deportivas y académicas. La convocatoria es para 33 jugadores de entre 16 y 23 años.

Del 1 al 3 de diciembre, el Estadio del Bicentenario será sede de una convocatoria para futbolistas juveniles de San Juan con proyección académica y deportiva en Estados Unidos. Por primera vez, representantes de universidades estadounidenses viajarán a la provincia para evaluar jugadores y ofrecer becas a quienes resulten seleccionados. La actividad tiene cupo para 33 jugadores, de entre 16 y 23 años, y apunta a vincular rendimiento deportivo con continuidad de estudios.

Instituciones confirmadas Hasta el momento, las universidades confirmadas son Longwood University, que compite en la División I de la NCAA, y Frostburg State University, de Maryland, que participa en la División II. En el primer caso, ya estudia y juega el sanjuanino Baltazar Gramajo, ex juvenil de San Martín; en el segundo, inició este año su carrera Lautaro Olivera, también surgido del club. La presencia de esas dos instituciones permite tomar como antecedente directo la inserción de futbolistas locales en el sistema universitario norteamericano.

Evaluación y seguimiento El campus prevé tres jornadas de entrenamientos y partidos, con filmaciones de cámaras inteligentes, análisis de rendimiento y dispositivos GPS para medir el desempeño de cada participante. Además, los encuentros se transmitirán por streaming para que las universidades sigan las pruebas a distancia. Cada jugador recibirá un perfil deportivo con sus mejores jugadas, material que podrá utilizar para futuras búsquedas de becas u अवसरidades en otros clubes.

Antecedentes locales La iniciativa se apoya en los casos de Gramajo y Olivera, quienes dejaron las inferiores y la Reserva de San Martín para continuar su carrera en universidades de Estados Unidos. Según los datos informados, Gramajo obtuvo una beca del 87% en Longwood, en Virginia, mientras que Olivera consiguió una del 70%. Ambos eligieron la carrera de Negocios y señalaron que pudieron sostener entrenamiento, competencia y estudio en paralelo.

Organización y próximos pasos El campus está organizado por All American Usports, agencia especializada en conectar futbolistas con becas en universidades de Estados Unidos, que según la información difundida ya registra más de 300 casos de éxito. En San Juan, la representación está a cargo de Federico Moronell, radicado en la provincia, junto a Germán Salla, director y fundador de CIDE, un centro de entrenamiento para futbolistas libres. Luego de la escala sanjuanina, la actividad continuará en Mendoza, del 4 al 6 de diciembre, con otras dos universidades incorporadas.