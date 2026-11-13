Estudiantes de La Plata se consagró este jueves al vencer 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza y quedarse con la Supercopa Argentina, en el cuarto título ya definido en la temporada del fútbol local. Con ese resultado, el equipo platense se sumó a una lista que ya integraban Belgrano de Córdoba, Rosario Central y Boca. La definición dejó abierto el tramo final del calendario, con cuatro campeonatos todavía pendientes.

Los títulos ya adjudicados El primer campeón del 2026 fue Belgrano de Córdoba, que ganó el Torneo Apertura tras vencer 3-2 a River en una final resuelta en los últimos minutos. Después, Rosario Central obtuvo la Supercopa Internacional al superar 3-1 a Estudiantes de La Plata, en un partido que terminó con incidentes entre jugadores. Más tarde, Boca se quedó con el título de Campeón de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual, luego de un triunfo agónico frente a Defensa y Justicia.

Lo que resta definir A partir de ahora, el foco queda puesto en el Torneo Clausura, que en los próximos días iniciará su instancia de playoffs. El ganador de esa competencia enfrentará a Belgrano de Córdoba en el Trofeo de Campeones. También sigue pendiente la Copa Argentina, con Platense ya instalado en la final y a la espera del rival que surgirá del cruce entre Boca y Banfield.

La agenda de cierre La última competencia pendiente será la Recopa de Campeones, que se disputará el año que viene. Ese torneo enfrentará al ganador de la Copa Argentina con Rosario Central y Estudiantes de La Plata, según el esquema informado. De ese modo, el cierre de la temporada quedará condicionado por las definiciones del Torneo Clausura y de la Copa Argentina, que ordenarán el resto del calendario oficial.