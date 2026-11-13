La Selección Argentina de futsal ganó 2 a 1 la final ante Portugal en Diamniadio . Es la sexta medalla argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 .

La Selección Argentina de futsal se consagró campeona en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras vencer a Portugal por 2 a 1 en la final disputada en el Dakar Arena, en la ciudad de Diamniadio. El resultado le dio a la delegación nacional la medalla dorada en la disciplina y cerró una campaña sin derrotas. El equipo dirigido por Mariano Gómez resolvió el partido con goles de Joaquín Pesl y Lorenzo Sampedro.

El conjunto argentino abrió el marcador a los siete minutos con un tanto de Joaquín Pesl. En el complemento, Joao Carvalho igualó para el seleccionado europeo a menos de diez minutos del final. Sin embargo, en la jugada siguiente, Lorenzo Sampedro marcó el 2 a 1 definitivo. La secuencia definió un partido de margen estrecho, en el que Argentina respondió de inmediato al empate rival.

Camino invicto Antes de la final, Argentina había superado a Senegal por 9 a 2, a Afganistán por 2 a 1 y a Panamá por 9 a 1 en la fase de grupos. Luego, en semifinales, derrotó a Marruecos por 4 a 2. Con esos resultados, el seleccionado llegó a la definición con puntaje perfecto y sin registrar derrotas en el certamen.

Balance de la delegación El oro en futsal fue la sexta medalla de Argentina en Dakar 2026. Antes de esa consagración, la nadadora Cecilia Dieleke había sumado tres preseas: oro en 200 metros espalda y bronces en 100 y 50 metros espalda. También obtuvieron medallas el judoca Thiago Carvallo, con bronce en la categoría -66 kilos, y Los Pumas 7s, con bronce. El resultado consolida el aporte de varias disciplinas al medallero nacional en la cita juvenil.

La definición en Diamniadio cerró la participación del futsal argentino con el título y dejó a la delegación con seis podios en total. El dato relevante para el seguimiento posterior es que el medallero nacional quedó abierto a nuevas sumas en las disciplinas todavía en competencia en Dakar 2026.