La entidad anunció un homenaje en todos los partidos del fin de semana tras la muerte de Carlos Babington, a los 77 años. Fue campeón con Huracán en 1973 y presidió el club entre 2006 y 2011.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana en homenaje a Carlos Babington, exjugador, entrenador y presidente de Huracán. La medida alcanza a todas las competencias y fue comunicada tras el fallecimiento del exmediocampista, ocurrido el pasado miércoles 11 de noviembre. La decisión se inscribe en el calendario de una jornada con definiciones deportivas relevantes, entre ellas el segundo finalista de la Copa Argentina y el primer ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino.

Trayectoria en Huracán

Babington tenía 77 años y fue una de las figuras del Huracán campeón del Torneo Metropolitano de 1973. Integró aquel equipo junto con Francisco Russo y Miguel Ángel Brindisi, y se desempeñó como el clásico número 10 del conjunto de Parque Patricios. Su muerte ocurrió, además, el mismo día del aniversario del estadio del club, un dato que la entidad y el entorno futbolero vincularon con el reconocimiento dispuesto por la AFA.

Carrera internacional

Además de su paso por Huracán, Babington jugó durante nueve años en el fútbol de Alemania, Estados Unidos y Colombia. Se retiró en 1983 en Junior de Barranquilla, donde cerró su etapa como futbolista con reconocimiento del público local. Su trayectoria como jugador lo ubicó entre los nombres destacados del fútbol argentino de la década de 1970, de acuerdo con el comunicado difundido por la AFA.

Etapa como entrenador

Tras abandonar el campo de juego, inició una carrera como director técnico con pasos por Huracán en cuatro oportunidades, Racing en dos, y una experiencia en River, Platense, Banfield y León de México. Sus mayores logros en esa etapa estuvieron en la segunda categoría, donde fue campeón con Huracán en 1990 y 2000, y con Banfield en 1993. Esa secuencia consolidó un recorrido profesional ligado a clubes de distintas jurisdicciones y categorías del fútbol argentino y regional.

Presidencia y despedida

Babington también fue presidente de Huracán entre 2006 y 2011, luego de una vida deportiva asociada al club de Parque Patricios. La AFA informó que el homenaje se extenderá a la previa de todos los encuentros de este fin de semana y señaló en su comunicado oficial que perdieron a “una gran persona y amigo”. Con esa disposición, el fútbol argentino cerrará la fecha con una señal institucional de reconocimiento a una figura que atravesó tres roles centrales: jugador, entrenador y dirigente.