Estudiantes derrotó 3-2 a Independiente Rivadavia en el alargue y se quedó con la Supercopa Argentina en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, propiedad de Belgrano. El equipo platense había sacado ventaja en el segundo tiempo, pero la final se igualó con dos goles en los minutos finales y se definió recién en el suplementario. El resultado le permitió sumar su primera Supercopa Argentina y el vigésimo título de su historia en Primera.

Ventaja y reacción El conjunto dirigido por Alexander Medina mostró una mejor versión en el primer tiempo, con más presencia en el área rival, aunque sin precisión en la definición. En esa etapa, la primera llegada clara fue para Estudiantes, a los tres minutos, con una jugada de Guido Carrillo que terminó en un remate de Fabricio Pérez bloqueado por un defensor. Independiente Rivadavia respondió a los nueve minutos con Luis Sequeira, tras una combinación por derecha, pero el arquero Fernando Muslera evitó el gol.

Los goles En el segundo tiempo, Estudiantes abrió el marcador a los nueve minutos con un córner ejecutado por Tobio Burgos y un cabezazo de Guido Carrillo. El 2-0 llegó a los 22 minutos, luego de un pase de taco de Alexis Castro que dejó a Carrillo de frente al arco y terminó en un gol en contra de Iván Villalba. La reacción mendocina llegó sobre el cierre: a los 43 minutos, César Florentín descontó de cabeza y, en el cuarto minuto adicionado, el propio Villalba marcó el empate 2-2 tras un centro de Juan Manuel Elordi.

Definición en el alargue El tiempo suplementario comenzó con una atajada de Gómez Riga ante un remate de Edwuin Cetré, a los 27 segundos. La jugada decisiva llegó a los seis minutos, cuando una pelota aérea volvió a favorecer a Estudiantes y Lucas Alario convirtió el 3-2 definitivo. La secuencia confirmó la incidencia del juego aéreo en una final que se resolvió por detalles y que dejó al equipo platense con un nuevo título oficial.

Para Estudiantes, la consagración significó el primer trofeo de Alexander Medina desde su llegada al club y el primer título del año. El dato deportivo inmediato es que el equipo cerró la final con una victoria en tiempo suplementario y amplió su palmarés a veinte conquistas en Primera. El próximo registro relevante será el impacto de esta coronación en la agenda competitiva del plantel y en el balance de la temporada.