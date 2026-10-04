El empate 0-0 entre Unión de Villa Krause y Belgrano en Media Agua dejó al conjunto sanjuanino en el segundo puesto del grupo 6 de la zona Cuyo del Torneo Regional Amateur y con pasaje a la segunda ronda. El resultado también confirmó la clasificación de Sportivo Desamparados, que ya había asegurado su lugar. En una tarde nublada, el partido ofreció situaciones claras en ambos arcos y sostuvo la definición de la zona hasta el cierre.

La tabla del grupo Unión terminó la primera fase con 5 puntos, detrás de Desamparados, que cerró con 8. Belgrano finalizó con 2 unidades y quedó sin chances de avanzar. La diferencia de puntos explica por qué el empate le alcanzaba al equipo de Villa Krause para cumplir el objetivo de clasificación. Para el conjunto de Media Agua, en cambio, la necesidad era ganar para seguir con posibilidades.

Un desarrollo abierto Desde el inicio, ambos equipos mostraron disposición para buscar el resultado. Belgrano salió a intentar sostener sus opciones, mientras Unión no resignó su propuesta ofensiva pese a que el empate le servía. El trámite dejó un encuentro abierto, con llegadas sobre los dos arcos y pasajes en los que cualquiera pudo romper la igualdad. En ese contexto, el arquero Federico Puga se convirtió en una de las figuras del partido.

Las intervenciones decisivas Puga tuvo cuatro atajadas determinantes para evitar el gol de Belgrano y sostener el cero en su arco. En el otro área, Unión también dispuso de una acción clara: Sisterna ganó de cabeza y estrelló su remate en el palo. Esa jugada resumió que el equipo de Villa Krause no se limitó a administrar la ventaja reglamentaria que le daba el empate, sino que también buscó el resultado.

Lo que viene Con el pitazo final quedó confirmada la clasificación de Unión a la segunda ronda del certamen. El equipo de Villa Krause avanzó como escolta de Desamparados en una zona que también tuvo a Belgrano como protagonista hasta la última fecha. Ahora deberá prepararse para una nueva instancia, en la que el margen de error será menor y cada partido tendrá impacto directo en su continuidad en el torneo.