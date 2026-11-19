El debate empezará el 15 de febrero de 2027 y alcanza a 31 acusados. La causa investiga reventa de entradas, desvío de fondos y vínculos con la barra brava.

El ex presidente de River Daniel Alberto Passarella irá a juicio oral junto a otros 30 acusados por presunta administración fraudulenta, operaciones económicas irregulares e instigación a la creación de grupos violentos durante su gestión en el club de Núñez entre 2009 y 2013.

La causa investiga delitos vinculados con la reventa de entradas, desvíos de fondos, defraudaciones múltiples, maniobras irregulares en pases de futbolistas y la asociación con integrantes de la barra brava, también incluidos en el proceso. En ese expediente también aparece Diego Turnes, entonces vicepresidente de River, además de otros ex dirigentes, efectivos policiales e integrantes de ese grupo violento.

Marco procesal El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 11 fijó el inicio del debate oral y público para el 15 de febrero de 2027. La investigación fue impulsada a partir de una denuncia presentada en 2012 y estuvo a cargo del fiscal José María Campagnoli.

Según las pesquisas, durante el mandato de Passarella se habrían revendido en promedio 1500 entradas por partido de manera ilegal. Esa hipótesis forma parte del conjunto de acusaciones que, de acuerdo con el expediente, habrían perjudicado económicamente al club.

Los delitos atribuidos podrían implicar penas de hasta 12 años de prisión. La fijación de la fecha de juicio llegó cuando restaban pocos meses para la prescripción de la causa, por lo que el debate oral será la instancia central para determinar responsabilidades penales. Hasta entonces, las imputaciones deben ser entendidas como presuntas y no como hechos comprobados.