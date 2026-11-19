El Comunitario ganó 3 a 2 sobre Olimpia y se aseguró seguir en A1. UVT terminó primero y enfrentará a Olimpia; Argentino jugará con Richet Zapata.

Nicolas Alonzo fue el héroe de la noche al darle la victoria a 11 segundos del final y evito que CPC juegue la promoción

La fase clasificatoria de la A1 del hockey sobre patines sanjuanino terminó con CPC fuera de la promoción y con los cuatro semifinalistas confirmados. El Comunitario venció 3 a 2 a Olimpia con un gol a falta de 11 segundos y dependió también de la derrota de Lomas de Rivadavia para sostener su lugar en la máxima categoría.

El equipo de la Villa Mallea necesitaba ganar y lo hizo en un partido cerrado. Nicolás Alonzo, en dos oportunidades, y Ariel Romero marcaron para CPC, mientras que Santiago Lampazona anotó los dos tantos de Olimpia. Con ese resultado, CPC quedó noveno con 12 puntos.

Lomas de Rivadavia perdió 6 a 3 frente a Richet Zapata y terminó décimo con 9 unidades. Por esa ubicación deberá disputar la promoción ante Barrio Rivadavia, representante de la A2, para conservar su plaza en la primera división. La definición dejó cerrada la parte baja de la tabla y estableció el único cruce por permanencia que seguirá en disputa.

UVT cerró la etapa regular como líder tras vencer 6 a 2 a Altos de San Juan y llegó a 27 puntos. Ese rendimiento le permitirá enfrentar a Olimpia en semifinales, pese a la derrota sufrida por el conjunto de la calle General Acha ante CPC. El segundo cruce tendrá como protagonistas a Argentino y Richet Zapata.

Posiciones y cruces

Argentino cayó 4 a 0 frente a SEC, pero conservó el segundo puesto con 21 puntos. Richet Zapata, también con 21, quedó tercero tras golear a Lomas de Rivadavia, y el desempate lo ubicó detrás de Argentino. La tabla finalizó con UVT primero con 27, Argentino segundo con 21, Richet Zapata tercero con 21 y Olimpia cuarto con 20. Las semifinales serán UVT-Olimpia y Argentino-Richet Zapata, mientras que CPC ya aseguró su permanencia.

Resultados de la última fecha

SEC 4 - Argentino 0; CPC 3 - Olimpia 2; Aberastain 4 - Valenciano 1; Bancaria 4 - Hispano 5; Richet Zapata 6 - Lomas de Rivadavia 3; UVT 6 - Altos de San Juan 2. Con la fase regular concluida, la atención queda puesta en la serie semifinal y en la promoción que deberá afrontar Lomas de Rivadavia.