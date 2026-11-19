Boca Juniors ya está en Barranquilla y la ciudad colombiana empezó a concentrar la atención por la final de la Copa Sudamericana. El plantel argentino llegó para disputar uno de los partidos más relevantes de la temporada y se encontró con un escenario particular: simpatizantes xeneizes locales que preparan un recibimiento en las calles. La escena anticipa un entorno de alta expectativa en la previa de la definición continental.

La presencia de hinchas de Boca en Colombia fue retratada por el diario deportivo Olé, que recogió testimonios de simpatizantes que contaron cómo nació su vínculo con el club. Según esa cobertura, algunos fanáticos esperan poder acercarse a los futbolistas antes del partido y acompañar la previa con cánticos habituales de La Bombonera, adaptados al contexto local. Esa dimensión explica por qué el viaje del equipo no se limita a lo deportivo, sino también a la movilización de su público fuera de la Argentina.

Recepción y contexto

La expectativa en Barranquilla muestra el alcance internacional de la hinchada xeneize y el peso simbólico que tiene una final continental para sus seguidores. Para esos simpatizantes, la definición no será solo un partido, sino la oportunidad de acompañar al equipo que eligieron seguir a la distancia. El recibimiento previsto también ordena el clima previo en una ciudad que se prepara para una jornada de fuerte presencia futbolera.

Definición en el Metropolitano

Del otro lado estará Atlético Mineiro, el rival brasileño que buscará quedarse con el título. La final se jugará este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 de Argentina y las 17.30 de Colombia, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La organización del encuentro y los horarios confirman la centralidad que tendrá Barranquilla en la definición del certamen. Mientras se acerca el inicio, la ciudad ya muestra señales del movimiento que genera la llegada de uno de los clubes argentinos con mayor convocatoria regional.

Última previa

Con el plantel instalado en Colombia, la atención quedó puesta en la previa inmediata del partido y en el operativo de acompañamiento que preparan los hinchas. La final tendrá, además del componente deportivo, un marco de tribunas y calles atravesado por la expectativa de la parcialidad local. Ese clima quedará condicionado por el resultado que se defina en el Metropolitano Roberto Meléndez este 21 de noviembre.