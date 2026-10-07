El Azul recibirá a Palmira de Mendoza el 12 de octubre a las 16. La localía en el 12 de Octubre sigue suspendida por el Tribunal de Disciplina.

Unión ya tiene confirmado el cruce de ida de la segunda ronda del Torneo Regional Amateur frente a Palmira de Mendoza: se jugará el lunes 12 de octubre, a las 16, en el Estadio del Bicentenario.

La modificación de la sede responde a la suspensión por dos fechas que el Tribunal de Disciplina aplicó sobre el estadio 12 de Octubre, lo que impide al club de Villa Krause utilizar su cancha como local. Esa sanción condiciona la programación del equipo en esta instancia del certamen y obliga a trasladar el partido a un escenario neutral dentro de la provincia.

El encuentro tendrá, además, una coincidencia institucional relevante: Unión disputará ese compromiso el mismo día en que cumplirá 62 años. La fecha convierte al partido en una referencia doble para la entidad, por su valor deportivo y por el aniversario de la institución.

Semana cargada La confirmación llega en medio de una agenda exigente para el plantel que conduce Eduardo Magallanes. El miércoles pasado cayó ante Minero por el torneo local, el domingo empató 0 a 0 con Belgrano de Media Agua por el Regional Amateur y el martes venció a Carpintería por el campeonato doméstico.

Además, este jueves deberá completar el partido pendiente frente a Sarmiento por el torneo local, lo que obliga al cuerpo técnico a administrar cargas y minutos en una secuencia de competencia corta. En ese marco, el debut de la segunda ronda ante Palmira aparece como el próximo compromiso confirmado y el primero de una serie que definirá la continuidad del equipo en el Regional Amateur.