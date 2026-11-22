El seleccionado de Diego Placente venció 2-1 a Mozambique y quedó con chances de clasificar. El miércoles definirá su pase ante Dinamarca.

La Selección argentina Sub-17 venció 2-1 a Mozambique y logró su primera victoria en el Mundial de la categoría, que se disputa en Qatar. El resultado la dejó con tres puntos en el Grupo C y con posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

El equipo dirigido por Diego Placente se impuso con goles de Matheo Machuca y Simón Escobar, aunque terminó sufriendo por la reacción del conjunto africano, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La Argentina abrió el marcador a los cuatro minutos del primer tiempo y amplió la ventaja a los 31, pero no pudo sostener la diferencia con comodidad.

Situación del grupo

Con este resultado, el seleccionado nacional suma 3 puntos y una diferencia de gol de -1. Quedó tercero en la zona, detrás de Australia, que tiene 4 unidades, y de Mozambique, que reúne 3 puntos y una diferencia de +3. Dinamarca cierra con una unidad, luego de igualar 0 a 0 con los oceánicos.

El partido se abrió rápido para la Argentina, que encontró el 1-0 a través de Matheo Machuca y luego estiró la ventaja con Simón Escobar. Sobre el cierre del primer tiempo, Mozambique descontó por intermedio de Alirio Cuna, lo que dejó el desarrollo abierto para el complemento. En la segunda parte, el conjunto africano llegó al empate a los 25 minutos, pero el tanto fue anulado por posición adelantada tras la intervención del VAR, el sistema de asistencia arbitral por video.

La definición del Grupo C quedó para el próximo miércoles, cuando la Argentina enfrente a Dinamarca desde las 12.30. Ese encuentro será el último de la fase de grupos para el seleccionado nacional y determinará si consigue el pase a la siguiente ronda.