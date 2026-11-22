El director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), Federico Beligoy, compró la parcela 176 del sector sur del barrio privado Saint Thomas, en Esteban Echeverría, a una hora de la Ciudad de Buenos Aires.

Según registros de ARBA y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, la operación se concretó el 15 de febrero de 2023, luego de que buscara opciones en Terralagos de Canning. La adquisición se conoce en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, aunque el texto no consigna una imputación judicial firme ni una resolución de fondo.

La propiedad cuenta con 339 m² construidos sobre un terreno de más de 856 m², parque, arboleda, pileta, entrada para varios autos y una valuación fiscal de $6.514.485. Su valor de mercado estimado oscila entre US$ 700.000 y US$ 900.000, de acuerdo con la información consignada.

Patrimonio y antecedentes El country abarca 360 hectáreas divididas en cinco sectores, con golf de 27 hoyos, canchas deportivas, piletas, gimnasio, spa, servicios cercanos y sectores este y oeste con lotes de hasta US$ 350.000. En ese predio, según el material de origen, viven jugadores de River y Boca. La compra se suma a una expansión patrimonial de Beligoy desde que asumió la conducción arbitral en 2018, con el impulso del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Otros bienes declarados A la casa de Saint Thomas se agrega un departamento de 380 m² en Villa Devoto, más 43 m² en dos espacios de subsuelo, escriturado antes del Mundial por US$ 490.000 y valuado en más de US$ 900.000 según referencias zonales de US$ 4.000 por metro cuadrado. El 3 de mayo de 2024 también desembolsó US$ 261.490 por dos departamentos y una cochera en el Fideicomiso Lucero de La Plata, en calle 59 N° 784, de la desarrolladora Abes.

Además, el inventario patrimonial incluye una Toyota SW4 4x4 2023, valuada en US$ 50.000, y una Jeep Compass 2025 a nombre de su mujer, estimada en US$ 35.000. De acuerdo con el material difundido, el conjunto de bienes se ubica en un acervo cercano a los US$ 2 millones, mientras la investigación citada continúa sin que en el texto se informen medidas judiciales posteriores.