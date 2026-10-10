El Azul jugará este lunes 12 de octubre a las 16 en el Estadio del Bicentenario por la ida de la segunda fase. Eduardo Magallanes recupera a Ignacio Barahona e Isaías Oballes.

Unión de Villa Krause afrontará este lunes 12 de octubre, desde las 16, el partido de ida de la segunda fase del Torneo Regional Amateur ante Palmira de Mendoza, en el Estadio del Bicentenario. El cruce llega en un momento particular para la institución sanjuanina, que cumple 62 años de historia y buscará sacar una ventaja como local antes de la revancha.

El equipo dirigido por Eduardo Magallanes llega al compromiso después de una semana con tres partidos en seis días, una carga que obligó a administrar esfuerzos en un plantel con escasas variantes. Aunque Unión no registró derrotas en esa secuencia, el desgaste físico quedó planteado como una variable central en la preparación del encuentro.

Recuperos para la formación La buena noticia para el cuerpo técnico es el regreso de Ignacio Barahona e Isaías Oballes, quienes cumplieron sus respectivas suspensiones y vuelven a estar disponibles. El plantel entrenará este domingo por la mañana y, después de esa práctica, Magallanes terminará de definir la alineación titular. La decisión quedará atada a la respuesta física de los jugadores tras la exigencia acumulada.

Localía y recaudación El partido tendrá un valor institucional y deportivo para Unión, que intentará aprovechar la localía en el Estadio del Bicentenario para llegar con una ventaja al desquite en Mendoza. Las boleterías abrirán el mismo lunes a las 14, según se informó, con entradas a $15.000 para Popular Norte, $25.000 para Platea Norte Baja y $35.000 para Platea/Hall Central. La programación y los precios quedan así definidos a la espera del inicio del cruce, que puede ordenar el resto de la serie.