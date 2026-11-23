El plantel regresó al país tras vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla. El miércoles enfrentará a Independiente Rivadavia por los octavos del Clausura.

El plantel de Boca regresó al país minutos antes de la medianoche del domingo, luego de ganar la final de la Copa Sudamericana por 2 a 0 frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. La delegación llegó después de una postergación del vuelo y fue recibida por centenares de hinchas en Ezeiza. El regreso se produjo en medio de la agenda inmediata del equipo, que este lunes retomará los entrenamientos.

La salida desde Colombia se demoró por el inconveniente de salud del capitán Leandro Paredes, quien se desvaneció en pleno reportaje pospartido y recibió suero, además de permanecer en observación durante algunas horas. Según el texto original, la delegación decidió pasar la noche en el país cafetero tras ese episodio. El dato condicionó la logística del regreso y obligó a reprogramar la partida para la tarde del domingo.

Antecedentes deportivos Con este título, Boca obtuvo su tercera Copa Sudamericana, después de los bicampeonatos de 2004 y 2005. También consiguió su segunda copa desde el regreso del director técnico Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, después de haber sido campeón de liga algunas semanas atrás. El texto señala además que el club cortó una racha de 18 años sin levantar títulos internacionales, un dato que explica la relevancia institucional del logro.

Repercusión interna En Boca Predio fue visto ingresando un micro descapotable con la frase “campeones”, aunque no había una celebración formal planificada por el cuerpo técnico. La prioridad, de acuerdo con el mismo parte, era preservar el descanso tras una noche extensa de festejos. La escena en Ezeiza mostró, de todos modos, una recepción masiva de simpatizantes al plantel que regresó con la copa.

Próximo compromiso La agenda del equipo no deja margen para una pausa prolongada. Boca volverá a entrenarse este lunes y el miércoles a las 21 enfrentará a Independiente Rivadavia en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. Ese partido marcará el primer compromiso oficial tras la consagración internacional y permitirá medir el impacto competitivo inmediato del viaje de regreso.