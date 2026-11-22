El equipo de Jorge Almirón resolvió el partido en el primer tiempo y eliminó a Gimnasia de Mendoza . En cuartos enfrentará a Barracas Central , con día y hora a confirmar.

Jaminton Campaz festeja el primer gol de la tarde.

Rosario Central se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 tras vencer por 3 a 1 a Gimnasia de Mendoza en el estadio Gigante de Arroyito. El equipo de Jorge Almirón resolvió el partido en el primer tiempo, cuando marcó tres goles en 40 minutos y dejó sin margen de reacción al visitante.

Los tantos del local fueron convertidos por Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Lautaro Carrera en contra, a los 6, 8 y 40 minutos de la etapa inicial. El descuento llegó recién en tiempo cumplido del segundo tiempo, a través de Facundo Lencioni. La diferencia en el desarrollo del encuentro estuvo determinada por la eficacia de Rosario Central en sus primeras llegadas y por las desatenciones defensivas de Gimnasia de Mendoza.

Arranque decisivo El primer gol nació de un pase largo de Juan Giménez para la aparición de Campaz por izquierda, en una acción que terminó con el delantero eludiendo al arquero César Rigamonti y definiendo al gol. Dos minutos después, el mediocampista colombiano presionó alto, recuperó la pelota y asistió a Copetti, que amplió la ventaja con un remate desde el borde del área. A los 40 minutos, otra intervención de Campaz por el sector izquierdo derivó en el centro atrás que Carrera empujó contra su propio arco.

Lo que viene En el segundo tiempo, el ingreso de Ángel Di María estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 30 minutos, cuando intentó un córner olímpico que pegó en el primer palo. Sobre el cierre, un remate de Brian Andrada generó una respuesta incompleta de Jeremías Ledesma y permitió el descuento de Lencioni. Con este resultado, Rosario Central volverá a jugar como local en la próxima instancia frente a Barracas Central, con día y hora todavía sin confirmación oficial.