El equipo de Leonardo Ponzio resolvió el cruce en el Monumental con un doblete de Thiago Almada . Espera por Instituto o Huracán para conocer a su rival.

River superó por 3-1 a Lanús en el Monumental y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido tuvo un primer tiempo con alternancia en el marcador y una segunda etapa en la que el local inclinó el desarrollo a su favor. El resultado le permitió avanzar en la fase eliminatoria y sostener su aspiración al título.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio abrió la cuenta a los 14 minutos del primer tiempo, después de una infracción de Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi dentro del área. El árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal con respaldo del VAR, el sistema de asistencia arbitral por video, y Thiago Almada convirtió para el 1-0. La ventaja, sin embargo, duró poco y el visitante encontró una respuesta que obligó a River a volver a construir el partido.

A los 31 minutos, Eduardo Salvio asistió a Ramiro Carrera, que definió para el 1-1. Ese empate llevó el encuentro al descanso con incertidumbre en el marcador y con la serie todavía abierta. Para Lanús, el gol significó sostener su plan de partido; para River, implicó la necesidad de ajustar su presión y recuperar control en campo rival.

Reacción en el complemento En el segundo tiempo, River salió decidido a recuperar la ventaja y generó situaciones frente al arco de Nahuel Losada. La jugada que destrabó el trámite llegó a los 23 minutos: Thiago Almada ejecutó un tiro libre que dio en el palo y Tobías Andrada aprovechó el rebote para marcar el 2-1. Desde ese tramo, el local pasó a manejar con mayor comodidad los tiempos del partido y redujo las posibilidades de reacción del visitante.

Cierre del cruce Con la ventaja recuperada, River encontró espacios y administró el desarrollo hasta el final. Lanús intentó volver al partido, pero no consiguió quebrar la defensa local ni generar otra ocasión clara de gol. La definición llegó a los 43 minutos, cuando Thiago Almada completó su doblete y selló el 3-1. Con el pitazo final de Pablo Dóvalo, River confirmó su pase a cuartos y quedó a la espera del ganador entre Instituto y Huracán, que definirá a su próximo rival en la competencia.