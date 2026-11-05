María Lourdes Herrera compitió en tenis de mesa adaptado en Mar del Plata y obtuvo una medalla de plata. La joven destacó el acompañamiento de su familia, profesores y la Secretaría de Deportes.

La sanjuanina María Lourdes Herrera, de 17 años, obtuvo una medalla de plata en tenis de mesa adaptado durante los Juegos Evita disputados en Mar del Plata. La participación tuvo para ella un valor deportivo y personal, ya que viajó después de atravesar dificultades de salud que, según relató su madre, se extendieron durante varios años. El resultado se sumó a una experiencia que, además de la competencia, incluyó convivencia con otros jóvenes y acceso a un espacio de práctica adaptada.

La competencia y el acompañamiento

Herrera expresó que su presencia en la ciudad bonaerense fue posible gracias a la gestión de la Secretaría de Deportes. En diálogo con TELESOL DIARIO, dijo: “Estoy muy feliz de venir a Mar del Plata a jugar los Juegos Evita. Estoy muy agradecida a la Secretaría de Deportes que me dio la posibilidad”. También señaló que el viaje le permitió conocer a otros jóvenes y ampliar su entorno social a partir de la actividad deportiva. “He conocido a chicos y chicas, estoy muy feliz de hacer nuevos amigos, jugando y socializar con gente”, contó.

Una medalla con contexto personal

La deportista describió la medalla plateada como “un gran logro” y agradeció a su familia, a sus profesores y a sus compañeros León y Santino, además de Germán Medina. Su madre, Nancy Sanmartino, explicó que la joven comenzó hace aproximadamente 10 años a atravesar una neuropatía periférica, que le provocó una importante pérdida de fuerza. Según indicó, el diagnóstico todavía está en estudio y en ese período debió afrontar distintas situaciones de salud que derivaron en reiteradas internaciones. Ese recorrido ayuda a dimensionar por qué la medalla no fue solo un resultado deportivo, sino también una instancia de recuperación y continuidad de actividades.

El ingreso al tenis de mesa adaptado

El vínculo con la disciplina surgió este año, cuando un chico la invitó a conocer la actividad en el Banco Hispano, a través de la Secretaría de Deportes. Desde entonces, Herrera encontró un espacio de entrenamiento y pertenencia junto a personas de edades similares y con patologías iguales o parecidas a la suya. Su madre sostuvo que la joven realiza una preparación integral durante toda la semana, con entrenamientos físicos, motores y emocionales. “Es muy capaz. Se esfuerza muchísimo todo su sistema”, afirmó Nancy Sanmartino.

Delegación sanjuanina

La delegación sanjuanina de tenis de mesa adaptado estuvo integrada por el profesor Germán Medina y los jugadores León Cuello y Santino Albarracín, quienes participaron en otras categorías. Herrera llegó a Mar del Plata como principiante y, pese a los nervios y la adrenalina propios de la competencia, logró desempeñarse en el torneo y quedarse con el segundo puesto. El dato adquiere relevancia porque muestra el desarrollo de una disciplina adaptada con participación provincial en un evento nacional.

Qué deja la experiencia

La joven dijo que su objetivo es “aprender mucho, seguir haciendo amigos y seguir practicando esto por muchos años más”. También dejó un mensaje para otros chicos y chicas con discapacidad que todavía no se animan a acercarse al deporte: “Quiero animar a chicos con discapacidad a que se animen a ir a los clubes de su barrio, de donde sea, a que hagan algún deporte adaptado. Es tan hermoso. Se pueden compartir experiencias”. La continuidad de su práctica y la posibilidad de ampliar la participación en clubes y espacios adaptados quedan como el próximo paso de una experiencia que, según sus propias palabras, convirtió un objetivo personal en realidad.